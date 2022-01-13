Motorola Edge 30 Pro сертифицирован NBTC

Motorola Edge 30 Pro с номером модели XT2201-1 получил одобрение от сертифицирующего органа NBTC. Motorola Edge X30, который официально стал первым в мире смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 1 в Китае в декабре 2021 года, имел номер модели XT2201-2. Похоже что китайский Edge X30 может быть переименован в Motorola Edge 30 Pro для мировых рынков.

Учитывая, что Edge 30 Pro будет обновленной версией китайского Edge X30, ожидается, что он будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Он может быть оснащен 60-мегапиксельной фронтальной камерой и тройным модулем камеры с 50-мегапиксельной (основной) + 50-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 2-мегапиксельной (глубина). Ожидается, что телефон будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Устройство будет работать на ОС Android 12 и интерфейсе My UI. Он может поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт.