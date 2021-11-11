Motorola Edge 30 Ultra показали на рендерах

Авторитетный инсайдер @OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона Motorola Edge 30 Ultra, который еще не был представлен официально. Флагману прочат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 898, 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, врезанную селфи-камеру разрешением аж 60 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп и 2 Мп, интерфейс USB Type-C, подэкранный дактилоскопический сенсор, поддержку NFC, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флеш-памяти типа UFS 3.1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и корпус с габаритами 163,1:76,5:8,8 мм или 10 мм с выступающей камерой.