Motorola Edge 40 Neo получит 144-Гц изогнутый экран

Известный достоверными утечками инсайдер Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне Motorola Edge 40 Neo, ориентировочная цена которого составляет 400 евро. Итак, устройству приписывают наличие 6,55-дюймового изогнутого pOLED-дисплея с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+, основной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 13 Мп (сверхширик), защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 1050, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч, корпуса с размерами 159,6:72:7,8 мм и массой 170 граммов.