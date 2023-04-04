Motorola Edge 40 Pro получил защиту от воды

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge 40 Pro, которая оценена в 900 евро за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, 6,67-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и частотой обновления 165 Гц, стереодинамиками, селфи-камерой на 60 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 125-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 13, габаритами 161,16:74:8,59 мм и массой 199 г.