Motorola Edge 50 Ultra получит 125-Вт проводную зарядку

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках смартфона Motorola Edge 50 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит изогнутый экран OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 144 Гц, производительную 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 735, 12 ГБ оперативной памяти, тройную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма), перископическим модулем с фокусным расстоянием 75 мм и сверхширокоугольным модулем, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку 125-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно. Edge 50 Ultra выйдет в трех расцветках, одной из которых станет цвет года по версии Pantone – Peach Fuzz.