Motorola Edge 60 Fusion показали на пресс-рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал промо-изображения смартфона Motorola Edge 60 Fusion, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Отметим наличие крупного блока основной камеры с тремя модулями и вспышкой, изогнутого экрана, а также зеленой, оранжевой и фиолетовой расцветок. Что до технических характеристик, главный модуль камеры будет основан на 50-Мп сенсоре Sony Lytia и оптической стабилизации, а сверхширокоугольный модуль имеет фокусное расстояние 12 мм.

Напомним, что модель предыдущего поколения Edge 50 Fusion имеет в своем оснащении 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+, 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, сдвоенную тыльную камеру на 50 Мп (Sony LYT-700C) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 68 Вт и защиту от воды и пыли согласно степени IP68.