Motorola Edge 60 Fusion показали на пресс-рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал промо-изображения смартфона Motorola Edge 60 Fusion, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Отметим наличие крупного блока основной камеры с тремя модулями и вспышкой, изогнутого экрана, а также зеленой, оранжевой и фиолетовой расцветок. Что до технических характеристик, главный модуль камеры будет основан на 50-Мп сенсоре Sony Lytia и оптической стабилизации, а сверхширокоугольный модуль имеет фокусное расстояние 12 мм.

Напомним, что модель предыдущего поколения Edge 50 Fusion имеет в своем оснащении 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+, 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, сдвоенную тыльную камеру на 50 Мп (Sony LYT-700C) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 68 Вт и защиту от воды и пыли согласно степени IP68.

Глобальную версию Xiaomi 15 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra, который несколько …
Samsung Galaxy S25 поступит в продажу сразу в семи цветах…
Судя по информации из интернета, компания Samsung очень активно готовится к запуску серии смартфонов Gala…
Samsung Galaxy S25 Ultra оказался не таким уж и прочным…
Новый Samsung Galaxy S25 Ultra получил эксклюзивное защитное стекло Gorilla Armor 2, которое, по заявлени…
HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN оценили в 330 тысяч рублей …
Компания HUAWEI объявила о выпуске складного смартфона с тройным экраном Mate XT ULTIMATE DESIGN на глоба…
Телефон Xenium Х280 с АКБ на 3000 мАч вышел в России…
Отечественный ритейлер DNS выпускает на российский рынок кнопочный телефон Xenium Х280, который обойдется…
Представлен смартфон HMD Barça Fusion…
Компания HMD Global и футбольный клуб «Барселона» представили фанатский смартфон HMD Barça 3210, который …
Google Pixel 9a показали во всех расцветках …
В сети появились новые изображения смартфона Google Pixel 9a, релиз которого ожидается 19 марта. На этот …
Samsung Galaxy S25 Ultra получил спутниковую связь…
Периодически некоторые новые функции, которые крупные компании реализуют в своих флагманских смартфонах, …
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor