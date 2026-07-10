Motorola Edge 70 Max показали на пресс-рендере

Авторитетный инсайдер Роландт Квандт опубликовал изображения смартфона Motorola Edge 70 Max, релиз которого ожидается в ближайшее время. Источник подтвердил наличие корпуса с плоскими боковыми рамками, квадратного блока основной камеры с тремя модулями, батареи ёмкостью 7100 мАч, 6,82-дюймового экрана Extreme AMOLED, производительной 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, поддержки магнитной беспроводной зарядки и нейропроцессора с увеличенной на 45% мощностью в сравнении с прошлым поколением. Ранее сообщалось, что Motorola Edge 70 Max окажется глобальной версией Lenovo Legion Y70, ранее выпущенного в Китае.