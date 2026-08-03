Samsung Galaxy F70 Pro 5G оценили в 250 долларов

Компания Samsung пополнил ассортимент смартфонов моделью Galaxy F70 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080:2340 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8.5. Цена смартфона на дебютном индийском рынке стартует с 250 долларов.