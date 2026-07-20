Samsung объяснила покраснение экрана в Galaxy S26 Ultra

Вскоре после начала продаж Galaxy S26 Ultra в сети начали появляться сообщения о проблеме с красноватым оттенком экрана. До недавнего времени причина неисправности оставалась неизвестной, поэтому многие пользователи предполагали, что она связана с аппаратным дефектом OLED-дисплея Privacy Display первого поколения. Теперь Samsung выступила с официальным заявлением, а один из руководителей компании объяснил источник проблемы. По словам производителя, речь идёт не об аппаратной неисправности, а о программной ошибке, которую можно устранить обновлением ОС. Как утверждает Samsung, при воздействии яркого внешнего освещения баланс цветов OLED-панели может смещаться в сторону красных оттенков. Для решения проблемы компания уже готовит обновление программного обеспечения, которое скорректирует цветопередачу дисплея.

Пока соответствующий патч ещё не выпущен — поэтому пользователям, которых сильно раздражает данный дефект и которые не хотят ждать обновления, Samsung рекомендует обратиться в сервисный центр. Несмотря на неприятную ситуацию, владельцам Galaxy S26 Ultra можно не беспокоиться о массовом браке дисплеев — по крайней мере, по официальной версии компании проблема носит программный характер и должна быть устранена относительно быстро. Тем не менее у пользователей остаются вопросы к объяснению Samsung. В частности, компания не уточнила, почему проблема проявляется лишь спустя некоторое время после начала использования устройства.
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