Motorola Edge 70 получит ёмкую АКБ в тонком корпусе

Европейские ритейлеры раскрыли дизайн и технические характеристики смартфона Motorola Edge 70, который сможет похвастаться корпусом толщиной всего 6 мм и массой 170 граммов. При этом новинка получит очень солидный для такой толщины аккумулятор ёмкостью 4800 мАч,

Смартфон также оснастят 6,67-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 50 Мп, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. Полноценный релиз смартфона запланирован на 5 ноября.