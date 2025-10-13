Motorola Edge 70 получит ёмкую АКБ в тонком корпусе

Смартфон также оснастят 6,67-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 50 Мп, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. Полноценный релиз смартфона запланирован на 5 ноября.