Motorola Edge 70 вышел в версии Swarovski

Компания Motorola объявила о скором выпуске новой версии смартфона Edge 70, которая получила расцветку Pantone Cloud Dancer и инкрустацию Swarovski. Технические характеристики устройства остались без изменений. Цена и дата начала продаж новинки будут объявлены позже.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении корпус толщиной 5,99 мм и массой 159 граммов, алюминиевую рамку авиационного класса, 6,67-дюймовый дисплей pOLED с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, прочность по стандарту MIL-STD 810H, защиту от воды и пыли по стандартам IP69 и IP68, 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 4800 мАч, поддержку 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и вспомогательным сенсором, селфи-камеру разрешением 50 Мп и двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos. Цена обычной версии смартфона составляет 800 евро.