Motorola Edge Lite готовится к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась интересная информация о новых смартфонах компании Motorola. Да, многие были уверены в том, что компания больше не будет выпускать никаких смартфонов, но довольно быстро оказалось, что производитель все же планирует выпустить смартфоны с крутыми дисплеями и прочими бонусами за вполне разумные деньги. Кроме того, компания решила выпустить еще и более доступную версию флагмана под названием Motorola Edge Lite, которая обладает более простыми характеристиками, но при этом может похвастаться тем же классным дисплеем, достойной системой камер и прочими бонусами. Ожидаем анонса данной модели и как только узнаем цену — все расскажем в мельчайших подробностях. Ждем.