Motorola Edge S Pro оценен в 370 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge S Pro, которая появится в китайской продаже по цене от 370 долларов. Новинку оснастили мощной платформой Snapdragon 870, от 6 до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, частотой сенсора 576 Гц, поддержкой HDR10+ и 10-битным отображением цвета, тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, сверхшириком на 16 Мп, перископным модулем с оптической стабилизацией, 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым, селфи-камерой на 32 Мп, батареей на 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 189 граммов.

Комментарии и отзывы Motorola Edge S Pro
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