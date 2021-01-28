Motorola Edge S доступен для предварительных заказов

Компания Motorola официально анонсировала новый смартфон Motorola Edge S. Теперь новинка доступна для предварительных заказов со скидкой 50 долларов США.

Смартфон получил 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870 5G в сочетании с графическим процессором Adreno 650, что делает его мощным внутри и красивым снаружи. Motorola Edge S поставляется с четырьмя задними камерами на 64 МП и двумя фронтальными камерами 16 МП + 8 МП. Оперативная память LPDDR5 объемом 6/8 ГБ, хранилище UFS 3.1 128/256 ГБ и аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивают устройству 20 Вт поддержки быстрой зарядки. Устройство работает под управлением MY UI на базе ОС Android 11.