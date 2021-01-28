Motorola Edge S доступен для предварительных заказов

Смартфон получил 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870 5G в сочетании с графическим процессором Adreno 650, что делает его мощным внутри и красивым снаружи. Motorola Edge S поставляется с четырьмя задними камерами на 64 МП и двумя фронтальными камерами 16 МП + 8 МП. Оперативная память LPDDR5 объемом 6/8 ГБ, хранилище UFS 3.1 128/256 ГБ и аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивают устройству 20 Вт поддержки быстрой зарядки. Устройство работает под управлением MY UI на базе ОС Android 11.
Компания Motorola официально анонсировала новый смартфон Motorola Edge S. Теперь новинка доступна для предварительных заказов со скидкой 50 долларов США.