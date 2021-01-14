Motorola Edge S готовится к релизу

Предстоящий флагман Motorola в последние несколько дней довольно часто появлялся в новостях. Во-первых, ранее на этой неделе генеральный директор Lenovo в Китае опубликовал тизер, в котором сообщается, что бренд скоро выпустит телефон на базе Snapdragon 8xx. Правда, производитель не сообщил, какую именно модель производитель будет использовать. Однако в социальной сети Weibo было указано, что сообщение было опубликовано с устройства Motorola Edge S. Теперь китайский технический гигант выпустил еще один тизер о данном устройстве. На этот раз тизер, опубликованный на официальной странице Motorola в Weibo, подтвердил, что устройство будет называться Motorola Edge S. Устройство станет преемником Motorola Edge, выпущенного в прошлом году.