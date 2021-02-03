Motorola Edge S очень хорошо продается

Несколько дней назад Motorola, принадлежащая Lenovo, выпустила свой флагманский смартфон — Motorola Edge S, работающий на процессоре Qualcomm Snapdragon 870. Сегодня устройство впервые стало доступно для покупки в Китае. Вскоре после того, как устройство стало доступным для покупки, компания рассказала, что ей удалось продать более 10 000 единиц смартфона Motorola Edge S всего за две минуты. Причина такого успеха, очевидно, заключается в низкой стоимости гаджета — базовая конфигурация с 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти продается за 310 долларов. При этом Motorola Edge S оснащен 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением экрана 2520 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 21: 9.