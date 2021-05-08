Motorola Edge S получила новое обновление с поддержкой aptX Adaptive и Ready For

Первый смартфон компании Motorola с процессором Qualcom Snapdragon 870, а именно модель Edge S, получила первое свое обновление.

Новое обновление весит 270 МБ и добавляет четыре ключевые функции:

1

Функция голосового пробуждения Hellomoto - владельцы смогут разбудить свое устройство с помощью слова пробуждения "Hello Moto".

2

Классические рингтоны Hellomoto - Motorola также представила свои классические рингтоны Hellomoto для Edge S с этим обновлением.

3

Qualcomm aptX Adaptive - Qualcomm aptX Adaptive был разработан для улучшения качества звука при использовании беспроводных аудиоустройств. Эта функция не только обеспечивает качество звука высокого разрешения для беспроводных аудиоустройств, но и автоматически настраивается в зависимости от того, смотрите ли вы видео, играете в игру или слушаете аудиофайл. Он также регулирует производительность в зависимости от среды и имеет режим с низкой задержкой.

4

Ready For PC - Ready For - это программная функция, которую Motorola представила в этом году. Эта функция позволяет пользователям подключать свой телефон Motorola Edge S к внешнему дисплею и использовать его различными способами, одним из которых является использование настольного компьютера с пользовательским интерфейсом рабочего стола.
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