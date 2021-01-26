Motorola Edge S представлен официально

Как и было обещано, сегодня компания Motorola представила флагманский смартфон Motorola Edge S, который первым на рынке получил новенькую платформу Qualcomm Snapdragon 870. Новинку оснастили 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, двойной фронтальной камерой разрешением 16 Мп и 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, оперативной память Turbo LPDDR 5 и флеш-памятью Turbo UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, дактилоскопом на боковой грани, поддержкой сетей 5G, WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), модулем NFC, 3,5 мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11. Новинка оценена в 310 долларов за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 флэш-памяти, 370 долларов за версию с 8/128 ГБ и 433 долларов за 8/256 ГБ памяти.