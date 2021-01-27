Motorola Edge S стоит всего 310 долларов

Вчера на мероприятии в Китае Motorola анонсировала свой новейший флагманский смартфон под названием Edge S. Motorola Edge S — первый в мире смартфон на базе Snapdragon 870, который не только впечатляет с точки зрения производительности, но и превосходит потенциальных конкурентов на рынке процессоров в плане меньшего потребления энергии аккумулятора. Motorola Edge S может похвастаться 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 21: 9. Разрешение экрана 2520 x 1080, PPI 409, поддерживается HDR10 и цветовая гамма DCI-P3. Процессор Snapdragon 870 обеспечивает более высокую производительности по сравнению со своими предшественниками, а сам флагман стоит всего 310 долларов, что крайне дешево по современным меркам.