Motorola Edge S выйдет с новым процессором

Запуск Motorola Edge S в Китае запланирован на 26 января. Более того, компания уже подтвердила, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 870. А теперь в преддверии запуска на следующей неделе сотрудники из Lenovo в Китае поделился результатами в синтетическом тесте AnTuTu смартфона Edge S. На скриншоте видно, что общая оценка составляет около 679860 баллов. Хотя средний балл немного далек от Snapdragon 888 (например, в Black Shark 4), оценка все равно достаточно высокая и предоставляет пользователю всё необходимое, чтобы играть в игры или пользоваться софтом. Конечно, хотелось бы узнать стоимость данного смартфона, ведь пока что информации об этом нет никакой. Стоимость в данном случае решает слишком многое.