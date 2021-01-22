Motorola Edge S запуск с 26 января

Edge S - это первый за долгое время флагманский телефон Motorola для китайского рынка и первый смартфон Moto Edge, выпущенный в Китае. Смартфон Motorola Edge S имеет 6,7-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, два отверстия в экране для двух фронтальных камер и необычную частоту обновления 105 Гц. Ожидается, что процессор будет работать в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. В телефоне есть система с четырьмя камерами, которая включает в себя основную камеру на 64 МП и сверхширокоугольную камеру на 16 МП. Основная фронтальная камера - это датчик на 16 МП в паре со сверхширокоугольной камерой на 8 МП. Новинка получит довольно ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Из коробки смартфон будет работать под управлением ZUI на базе Android 11.
Вскоре после того как компания Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon 870, компания Motorola подтвердила, что смартфон Edge S будет работать на этом чипсете и будет представлен 26 января.