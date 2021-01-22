Motorola Edge S запуск с 26 января

Вскоре после того как компания Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon 870, компания Motorola подтвердила, что смартфон Edge S будет работать на этом чипсете и будет представлен 26 января.

Edge S - это первый за долгое время флагманский телефон Motorola для китайского рынка и первый смартфон Moto Edge, выпущенный в Китае. Смартфон Motorola Edge S имеет 6,7-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, два отверстия в экране для двух фронтальных камер и необычную частоту обновления 105 Гц. Ожидается, что процессор будет работать в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. В телефоне есть система с четырьмя камерами, которая включает в себя основную камеру на 64 МП и сверхширокоугольную камеру на 16 МП. Основная фронтальная камера - это датчик на 16 МП в паре со сверхширокоугольной камерой на 8 МП. Новинка получит довольно ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Из коробки смартфон будет работать под управлением ZUI на базе Android 11.
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