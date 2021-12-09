Motorola Edge S30 на Snapdragon 888+ оценен в $300

Принадлежащая Lenovo компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge S30, которая оценена в 282 доллара. Старт продаж в Китае намечен на 21 декабря. Новинку оснастили 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой HDR10+, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 888+, от 6 до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 33 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от брызг (степень IP52), интерфейсом USB Type-C, поддержкой сотовых сетей 5G, Wi-Fi (802.11ax) и NFC, а также предустановленной ОС Android 11.