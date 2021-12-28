Motorola Edge X30 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Motorola Edge X30 Pro, который еще не был представлен официально. Как и стандартная модель Edge X30, грядущая новинка основана на топовой восьмиядерной платформе Snapdragon 8 Gen 1. Также сообщается о 12 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 12. В однопоточном испытании смартфон набрал 1172 балла, а в многопоточном тесте – 3302 балла. Предполагается, что от Edge X30 он будет отличаться более продвинутой камерой с возможностью оптического зума. Последний, напомним, имеет тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным на 50 Мп и 2-Мп вспомогательным датчиком.