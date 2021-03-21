Motorola Edge обновляется до Android 11

Motorola Edge начала обновлять свои смартфоны до Android 11. Очередным устройством получившим новую операционную систему является модель Motorola Edge. Напомним, что устройство вышло на рынок в прошлом году с ОС Android 10. Это первое крупное обновление для телефона. На данный момент известно, что обновление стало доступным в Бразилии. Производитель планирует выпустить обновление и для других регионов, но для этого потребуется время.

Обновление представлено под версией прошивки RPD31.Q4U-39-26-4 и весит около 2,3 ГБ. Смартфон Motorola Edge получает улучшения и новые функции новой операционной системы Android 11. Кроме того, обновление содержит патч с последним исправлением безопасности.
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