Motorola Edge+ засветился в Geekbench

Новый флагманский смартфон компании Motorola появился в базе данных теста производительности Geekbench.

Все слухи подтвердились по поводу названия смартфона и некоторые спецификации. Новинка будет работать на новом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Процессор построен по 7 нм техпроцессу и имеет 8 ядер. Это четыре производительных Cortex-A77, которые работают на максимальной частоте 2.4-2.84 ГГц и четыре энергоэффективных с частотой 1.8 ГГц.

Смартфон Motorola Edge+ также получит 12 ГБ ОЗУ и предустановленную операционную систему Android 10.