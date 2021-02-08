Motorola Ibiza бюджетный телефон 5G и экраном 90 Гц

Компания Motorola скоро представить в Индии бюджетное устройство 5G.

Если верить слухам сети, компания Motorola скоро выпустит бюджетное устройство 5G с кодовым названием Ibiza. Ожидается, что это устройство будет телефоном 5G с чипсетом Qualcomm Snapdragon 480. Чтобы подтвердить слухи, он появился сегодня на Geekbench с 6 ГБ оперативной памяти и под управлением Android 11. Смартфон получит IPS дисплей с частотой 90 Гц и разрешение экрана HD+. Помимо Motorola Ibiza, компания также вскоре запустит в Индии устройство под кодовым названием Capri. Больше к сожалению информации об устройстве нет.