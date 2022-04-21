Motorola Moto G 5G 2022 оценен в 400 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G 5G нового поколения, которая появится в продаже по цене в 400 долларов. Итак, новинку оснастили 6,5-дюймовым экраном с кадровой частотой 90 Гц и разрешением HD+, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью всего лишь 10 Вт, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также селфи-камерой на 13 Мп.

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