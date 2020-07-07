Motorola Moto G 5G Plus получил поддержку 5G

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения моделью Moto G 5G Plus, которая оценена в 350 евро. Новинка оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 765, 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 90 Гц, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 20 Вт, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, сдвоенной фронтальной камерой на 16 и 8 Мп, модулем NFC, 3,5-разъемом для наушников, размерами 168:74:9 мм и массой 207 г.