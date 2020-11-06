Motorola Moto G 5G выходит официально с процессором Snapdragon 750G

Компания Motorola выпустила смартфон Moto G 5G, стоимость которой составляет в Европе ниже 300 евро.

Новый Motorola Moto G 5G будет доступен в двух вариантах - 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти. Базовый вариант будет стоить 299,99 евро, а вариант с более высокой оперативной памятью - 349,99 евро. Дисплей представляет собой 6,7-дюймовый дисплей FHD+ c частотой обновления 60 Гц. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 750G в поддержкой 5G. Основной объектив Samsung GM1 48MP, сверхширокоугольный 8MP, макрообъектив 2MP на задней панели и фронтальная камера 16MP. Все это поддерживается батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт. Устройство работает под управлением Android 10.