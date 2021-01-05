Motorola Moto G Power 2021 показали на фото

Заслуживающий доверия информатор опубликовал на Slashleaks качественные фото и подробности о смартфоне Motorola Moto G Power 2021, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 4850 мАч и сканер отпечатков пальцев на задней панели. В качестве операционной системы будет использоваться Android 11. Ориентировочная цена и дата начала продаж смартфона пока не сообщаются.