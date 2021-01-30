Motorola Moto G Pro получил Android 11

Компания Motorola начала обновлять до Android 11 смартфон Moto G Pro, который может похвастаться поддержкой стилуса. Апдейт размером 1103,4 МБ уже доступен для британских пользователей Moto G Pro, а в ближайшее время появится и в других странах. Помимо стандартных нововведений Android 11, обновление несет в себе январский патч безопасности Android.

Напомним, что Moto G Pro оснащается 6,4-дюймовым Full HD+ дисплеем с врезанной 16-Мп селфи-камерой, чипсетом Qualcomm Snapdragon 665, дактилоскопом на тыльной крышке, стереодинамиками, поддержкой Bluetooth 5.0, портом USB Type-C, аккумулятором на 4000 мАч, 3,5 мм разъемом и тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп.