Motorola Moto G Stylus (2022) не получит поддержку 5G

В сети появились подробности о смартфоне Motorola Moto G Stylus (2022), который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит предустановленную операционную систему Android 11, 6,78-дюймовый экран с разрешением 2460:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, врезанную фронтальную камеру разрешением 16 Мп (сенсор OmniVision OV16A1Q), тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung ISOCELL S5KJN1), 8 Мп (сверхширик на датчике Samsung ISOCELL S5K4H7) и 2 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G85 с модемом 4G, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, дактилоскопический сенсор, 3,5-мм разъем для наушников и стилус, который можно хранить в самом смартфоне.