Motorola Moto G Stylus 5G показали на рендерах Заслуживающий доверия инсайдер поделился качественными изображениями смартфона Motorola Moto G Stylus 5G (2021), который еще не был представлен официально. Главной особенностью грядущей новинки станет стилус, но ему также прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 678 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 612, 4 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 10, 6,8-дюймовый дисплей, размеры 169,6:73,7:8,8 мм без учета выступа камеры, селфи-камеру разрешением 16 Мп, квадратный блок основной камеры с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, дактилоскопический сенсор, батарею ёмкостью 4000 мАч и 3,5-мм разъем для наушников. Заслуживающий доверия инсайдер поделился качественными изображениями смартфона Motorola Moto G Stylus 5G (2021), который еще не был представлен официально. Главной особенностью грядущей новинки станет стилус, но ему также прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 678 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 612, 4 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 10, 6,8-дюймовый дисплей, размеры 169,6:73,7:8,8 мм без учета выступа камеры, селфи-камеру разрешением 16 Мп, квадратный блок основной камеры с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, дактилоскопический сенсор, батарею ёмкостью 4000 мАч и 3,5-мм разъем для наушников. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-06-02 . Продукт - Motorola Moto G Stylus 5G ;

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