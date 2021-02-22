Motorola Moto G10 и Moto G30 официально представлены

Motorola официально представила смартфоны Moto G10 и Moto G30. Смартфоны оснащены 6,5-дюймовым ЖК-экраном с IPS-панелью. Экран у Moto G10 предлагает частоту обновления 60 Гц, а у Moto G30 90 Гц.

Корпус моделей выполнен из пластика и сертифицирован по стандарту защиту IP52. На задней панели расположена тройная камера на 64 МП (Moto G30) и 48 МП (Moto G10). Также есть датчик отпечатков пальцев. Работает Moto G10 на платформе Qualcomm Snapdragon 460 SoC с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти (128 ГБ). В свою очередь, Moto G30 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 с 4 ГБ или 6 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти.

Оба устройства имеют батарею емкостью 5000 мАч. Поставляться они будут с ОС Android 11 с оболочкой Motorola UX. Есть слот для двух SIM-карт, NFC, разъем для наушников 3,5 мм, USB Type-C и FM-приемник.

Motorola Moto G10 оценен в 150 евро, а Moto G30 обойдется в 180 евро.
Комментарии и отзывы Motorola Moto G10 и Moto G30
Обзоры:
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Новости:
Официально представлен защищенный смартфон Blackview BV6600 с батареей 8580 мАч

Blackview BV6600 - защищенный смартфон с аккумулятором емкостью 8580 мАч. Он сертифицирован по стандарту ...
Samsung перезапускает обновление One UI 3.0 на базе Android 11

Компания Samsung начала выпуск One UI 3.0 на основе обновления Android 11 для серии Galaxy S10. На фоне с...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой провалил тест DxOMark

Лаборатория DxOMark наконец-то добралась до теста фронтальной камеры смартфона ZTE Axon 20 5G, который ст...
Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиямиОбзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиями
Лучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-FЛучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-F
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесейОбзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Лучший подарок на 23 февраля. Logitech M190Лучший подарок на 23 февраля. Logitech M190
Wacom VR Pen - стилус для рисования в VR...
Wacom VR Pen - стилус для рисования в VRWacom анонсировала стилус (перо VR) с системой отслеживания, разработанного специально для творческих люд...
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет дл...
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет длТестируемый сегодня 10-дюймовый планшет PRESTIGIO MUZE 4231 4G ориентирован на выполнение базовых задач и...
Запуск Xiaomi Mi 11 Lite ожидается в кон...
Запуск Xiaomi Mi 11 Lite ожидается в конСтало известно, что Mi 11 Lite может быть среди девяти новых телефонов, которые Xiaomi планирует выпустит...
OPPO получила патент на движущуюся фронт...
OPPO получила патент на движущуюся фронтOPPO известна тем, что разрабатывает необычные дизайны смартфонов. Фактически, в прошлом году компания уж...
После атаки на серверы Foxconn Ransomwar...
После атаки на серверы Foxconn RansomwarFoxconn недавно пострадал от атаки программ-вымогателей, в результате чего были повреждены ее серверы и р...
Samsung Galaxy A12 может похвастаться кл...
Samsung Galaxy A12 может похвастаться клДовольно часто можно заметить весьма интересную особенность — если пользователю нужно приобрести смартфон...
Объектив Leica Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH ...
Объектив Leica Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH Компания Leica собирается перевыпустить культовый объектив Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH, который производился...
iPhone 12S Pro получит версию на 1 ТБ фл...
iPhone 12S Pro получит версию на 1 ТБ флНедавно в сети появились качественные рендеры смартфонов серии iPhone 12S, а сегодня заслуживающий довери...
Представлен 4K монитор LG 27GP950 UltraG...
Представлен 4K монитор LG 27GP950 UltraGLG представила на CES 2021 новый игровой монитор 27GP950 UltraGear. Модель предлагает 27-дюймовую панель ...
RedmiBook Pro получит совершенно новую т...
RedmiBook Pro получит совершенно новую тКомпания Xiaomi продолжает подогревать интерес публики к новому ноутбуку RedmiBook Pro, выход которого ож...
Sony Xperia Pro появился в продаже по це...
Sony Xperia Pro появился в продаже по цеКомпания Sony дала старт американским продажам Xperia Pro, который отличается от выпущенного в прошлом го...
Опубликованы первые примеры фото с камер...
Опубликованы первые примеры фото с камерВ сети появились первые примеры фотографий, сделанных на среднеформатную камеру Fujifilm GFX100S. Напомни...
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюдОбзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд
Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANCОбзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANC
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor