Motorola Moto G10 и Moto G30 официально представлены

Motorola официально представила смартфоны Moto G10 и Moto G30. Смартфоны оснащены 6,5-дюймовым ЖК-экраном с IPS-панелью. Экран у Moto G10 предлагает частоту обновления 60 Гц, а у Moto G30 90 Гц.

Корпус моделей выполнен из пластика и сертифицирован по стандарту защиту IP52. На задней панели расположена тройная камера на 64 МП (Moto G30) и 48 МП (Moto G10). Также есть датчик отпечатков пальцев. Работает Moto G10 на платформе Qualcomm Snapdragon 460 SoC с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти (128 ГБ). В свою очередь, Moto G30 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 с 4 ГБ или 6 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти.

Оба устройства имеют батарею емкостью 5000 мАч. Поставляться они будут с ОС Android 11 с оболочкой Motorola UX. Есть слот для двух SIM-карт, NFC, разъем для наушников 3,5 мм, USB Type-C и FM-приемник.

Motorola Moto G10 оценен в 150 евро, а Moto G30 обойдется в 180 евро.