Motorola Moto G42 засветился в Geekbench

Смартфон Motorola Moto G42 появился в базе данных Geekbench, благодаря чему стали известны его характеристики. Как и предполагалось, смартфон основан на мобильной платформе Snapdragon 680, что порадует поклонников Qualcomm. В тестовой версии также было 4 ГБ оперативной памяти, но в рознице могут появиться и другие модификации. Из коробки устройство будет работать на Android 12.

Согласно предыдущим сообщениям, Moto G42 также получит экран AMOLED. Что касается дизайна, то это типичный современный бюджетный телефон от Motorola. Других данных пока нет, но, судя по другим моделям линейки, стоит ожидать аккумулятор на 5000 мАч и основную камеру на 50 Мп.
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