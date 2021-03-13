Motorola Moto G50 будет стоить €230

Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Motorola Moto G50 с кодовым названием Ibiza будет стоить 230 евро за вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Благодаря предыдущим утечкам, мы знаем, что аппарат получит предустановленную ОС Android 11, процессор Qualcomm Snapdragon 480, дисплей с частотой обновления 90-Гц и разрешением HD+, фронтальную камеру с 13-Мп датчиком изображения Samsung ISOCELL S5K3L6, тройную основную камеру с главным модулем на 48-Мп датчике ISOCELL S5KGM1ST, а также вспомогательными модулями на 5-Мп и 2-Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч батарею и поддержку мобильных сетей 5G.

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