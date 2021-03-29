Motorola Moto G50 официально продается за 249,99 евро

Компания Motorola представила бюджетный смартфон 5G Moto G50.

Мото G50 поставляется с 4 Гб оперативной памяти и 64/128GB вариантов хранения. Смартфон получил две расцветки корпуса - Aqua Green и Steel Grey. Устройство можно приобрести по стартовой цене 249,99 евро.

Motorola Moto G50 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Max Vision HD + с выемкой в ​​виде капли воды. Этот дисплей имеет разрешение 1600 × 720 пикселей, частоту обновления 90 Гц, 269 пикселей на дюйм, соотношение сторон 20: 9 и соотношение экрана к корпусу 85%.

Под капотом устройства установлен процессор Snapdragon 480 5G. Новинка получила установку с тремя камерами на задней панели с основным объективом 48 МП f/1.7, 5-мегапиксельным макросом f/2.4 и 2-мегапиксельными датчиками глубины f/2.4. За селфи съемку отвечает 13-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.2.

Другие функции включают в себя аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт, датчик отпечатков пальцев на задней панели, разблокировку лица, аудиоразъем 3,5 мм, порт Type-C, Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC, GNSS (GPS, A- GPS, ГЛОНАСС, Galileo), 4G LTE (гибридный слот для SIM-карты) и ОС Android 11 .

Комментарии и отзывы Motorola Moto G50
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