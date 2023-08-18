Motorola Moto G54 готов к выходу

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Motorola Moto G54, который еще не был представлен официально. Устройство с техническим наименованием XT-2343-1 и кодовым названием Cancun получит поддержку сотовых сетей пятого поколения и модуль NFC для бесконтактной оплаты. Также появление в базе FCC говорит о скором релизе смартфона.

Что до остальных характеристик, Motorola Moto G54 приписывают наличие 6,5-дюймового экрана с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, основной камеры с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения и предустановленной ОС Android 13 без дополнительных оболочек.
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