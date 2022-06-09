Motorola Moto G62 получил АКБ на 5000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G62, которая среди прочего получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей. Новинку также оснастили селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480+ с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 20-Вт проводной зарядки, дактилоскопическим сенсором на клавише включения, защитой от брызг в соответствии со степенью IP52, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 12 с прошивкой My UX. Цена смартфона пока не сообщается.