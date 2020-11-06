Motorola Moto G9 Power официально представлен

Ещё в октябре месяце смартфон Motorola с номером модели XT2091 был замечен в нескольких сертификационных бюро. Было заявлено, что это устройство будет выпущено как Moto G9 Power. Теперь этот телефон официально представлен по цене 200 евро.

Motorola Moto G9 Power - установлена ​​массивная батарея емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 20 Вт. Помимо батареи, другие характеристики этого устройства посредственные. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 662 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

На передней панели телефона установлен ​​6,8-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1640 x 720 пикселей и вырезом в верхнем левом углу, на котором размещена 16-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели устройства есть выступ камеры квадратной формы, состоящий из 64-мегапиксельной основной камеры в паре с 2-мегапиксельной макросъемкой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Другие особенности Motorola Moto G9 Power включают поддержку двух SIM-карт, USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм, NFC, двухдиапазонный WiFi 5, Bluetooth 5.0, операционную систему Android 10 и два цвета - фиолетовый и зеленый.