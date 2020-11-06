Motorola Moto G9 Power официально представлен

Motorola Moto G9 Power - установлена массивная батарея емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 20 Вт. Помимо батареи, другие характеристики этого устройства посредственные. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 662 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
На передней панели телефона установлен 6,8-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1640 x 720 пикселей и вырезом в верхнем левом углу, на котором размещена 16-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели устройства есть выступ камеры квадратной формы, состоящий из 64-мегапиксельной основной камеры в паре с 2-мегапиксельной макросъемкой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Другие особенности Motorola Moto G9 Power включают поддержку двух SIM-карт, USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм, NFC, двухдиапазонный WiFi 5, Bluetooth 5.0, операционную систему Android 10 и два цвета - фиолетовый и зеленый.