Motorola Nio получит процессор Snapdragon 865

Компания Motorola после большого перерыва выпустила настоящий флагманский смартфон с названием Motorola Edge+. Однако из-за более высокой цены и недостатков он не получил положительных отзывов в СМИ. Несмотря на это, компания вскоре может выпустить еще один телефон премиум-класса из-за новой утечки.

Компания работает над новым высококачественным смартфоном с номером модели XT2125. Это устройство имеет кодовое название Nio и будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 865, как и Motorola Edge+. Новинка будет иметь одну конфигурацию памяти 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ. В смартфоне будет панель FHD+ с частотой обновления не менее 90 Гц.

Этот неизвестный телефон под кодовым названием Nio будет щеголять тройной камерой на задней панели, состоящей из 64-мегапиксельного сенсора OmniVision OV64B с широкоугольным объективом, 16-мегапиксельного сенсора OmniVision OV16A10 со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельного датчика глубины OmniVision OV02B1B. датчик. На передней панели будет установлена ​​двойная камера, которая будет включать сенсор OmniVision OV16A1Q на 16 МП с широкоугольным объективом и 8 МП Samsung S5K4H7 со сверхширокоугольным объективом. Также будущий флагманский смартфон будет работать под управлением Android 11 из коробки. Ожидается, что устройство будет выпущено в первом квартале 2021 года.
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