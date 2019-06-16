Motorola One Action появилась на пресс-рендере

Вчера в сеть утекли подробные характеристики смартфона Motorola One Action, а сегодня новинка появилась на качественном пресс-рендере.

Смартфон внешне очень напоминает своего собрата Motorola One Vision. У него будет такой же вытянутый экран 21:9 с отверстием в левом углу для фронтальной камеры, стеклянный корпус и сканер отпечатков пальцев, совмещённый с логотипом компании. Из внешних отличий можно заметить только тройной модуль основной камеры.

Смартфону приписывают LCD-дисплей на 6.3 дюйма с разрешением 2520×1080 пикселей, аккумулятор на 3500 мАч и основную камеру с главным модулем на 12.6 Мп. Под капот аппарата установят процессор Samsung Exynos 9609, 3/4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ (UFS 2.1) и видеоускоритель Mali G72. Также его оснастят NFC-модулем для бесконтактных платежей Google Pay. Работать смартфон будет под управлением чистой версии Android 9 Pie (программа Android One).