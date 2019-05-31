Motorola One Action с процессором Exynos 9609

Длительное время крупные производители смартфонов отказывались использовать процессоры компании Samsung, так как были более доступные модели и можно было за весьма разумные деньги купить модель от компании Qualcomm или MediaTek. Теперь ситуация немного изменилась и даже новый Motorola One Action, который еще даже не показали, будет построен на основе процессора Exynos 9609. Это достаточно мощная модель, которая выделяется высокой производительностью в играх и синтетических тестах, однако пока что протестировать данный процессор нет возможности. Видимо, в компании Motorola решили попробовать корейский процессор и оценить его возможности в сравнении с другими процессорами на рынке. Будем надеяться, что успешно.