Motorola One Fusion+ получил выдвижную фронтальную камеру

Lenovo и Motorola представили смартфон среднего уровня One Fusion+, который выйдет в Европе по цене в 300 евро. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым IPS дисплеем разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, основной камерой с модулями изображения разрешением 64 (главный), 8 (сверхширик), 5 (макро) и 2 Мп (глубина сцены), выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой на 15 Вт. Размеры устройства равны 162,9:76,9:9,6 мм, а масса – 210 г. Смартфон будет доступен в белой и синей расцветках.

Комментарии и отзывы Motorola One Fusion+
Обзоры:
Обзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкцийОбзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкций
Предварительный обзор Sony Xperia 1 II. Новый флагманПредварительный обзор Sony Xperia 1 II. Новый флагман
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Новости:
Google продемонстрировала смартфон Pixel 4a

Google Pixel 4a относится к среднему сегменту, компания объявила, что смартфон появится этим летом. Несмо...
Представлен смартфон iQOO Z1 с 144-герцевым экраном

Компания Iqoo пополнила ассортимент смартфонов моделью Iqoo Z1, которая первой на рынке получила новый пр...
Смартфон Huawei P30 получил стабильную версию EMUI 10.1

Компания Huawei начала распространение стабильной версии оболочки EMUI 10.1 для смартфонов Huawei P...
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферииОбзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии
Thermaltake анонсировала эргономичные ст...
Thermaltake анонсировала эргономичные стНа Thermaltake Expo были представлены новые эргономичные стулья Thermaltake CyberChair E500. Стулья предс...
Плату ASUS ProArt Z490 Creator 10G показ...
Плату ASUS ProArt Z490 Creator 10G показОдин из сетевых инсайдеров поделился качественным рендером материнской платы ASUS ProArt Z490 Creator 10G...
AMD обновила драйвера видеокарт...
AMD обновила драйвера видеокартКомпания AMD понимает, что современные пользователи сильно тянутся за качеством продукции и за драйверами...
Представлен стильный смартфон LG Velvet...
Представлен стильный смартфон LG VelvetКомпания LG представила смартфон Velvet, который выделяется противоречивым сочетанием среднего железа, яр...
Первое фото с камеры складного Microsoft...
Первое фото с камеры складного MicrosoftПанос Панай, руководитель команды по разработке гаджетов Microsoft Surface, поделился первым фото, сделан...
EKWB выпустила пластину EK-Quantum Refle...
EKWB выпустила пластину EK-Quantum RefleEKWB выпустила охлаждающую пластину EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB разработанная специальн...
Стартовали продажи VR-гарнитуры HTC Vive...
Стартовали продажи VR-гарнитуры HTC ViveНа прошлой неделе была анонсирована новая гарнитура Vive Cosmos Elite VR, которая включает в себя гарниту...
Компания Philips выпускает 27 дюймовый I...
Компания Philips выпускает 27 дюймовый IМонитор разработан как уникальное решение для игр и работы. Philips 275B1 имеет QHD разрешение 2560 x 144...
Создайте популярнейший аккаунт в приложе...
Создайте популярнейший аккаунт в приложеГлобальная платформа для создания и обмена короткими видео Likee становится все более популярным. А совре...
EVGA представила термопасту Frostbite 2...
EVGA представила термопасту Frostbite 2EVGA выпустила новую термопасту Frostbite 2. Как заявляет компания, это термопаста нового поколения. EVGA...
OnePlus готовится выпустить аналог AirPo...
OnePlus готовится выпустить аналог AirPoОжидается, что первые настоящие беспроводные наушники OnePlus будут выглядеть почти так же, как AirPods. ...
Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaom...
Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. XiaomРобот-пылесос –это устройство с искусственным интеллектом, которое производит уборку напольного покрытия...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Обзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работы
Обзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего домаОбзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего дома
Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor