Motorola One Fusion+ получил выдвижную фронтальную камеру

Lenovo и Motorola представили смартфон среднего уровня One Fusion+, который выйдет в Европе по цене в 300 евро. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым IPS дисплеем разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, основной камерой с модулями изображения разрешением 64 (главный), 8 (сверхширик), 5 (макро) и 2 Мп (глубина сцены), выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой на 15 Вт. Размеры устройства равны 162,9:76,9:9,6 мм, а масса – 210 г. Смартфон будет доступен в белой и синей расцветках.