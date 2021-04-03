Motorola One Hyper получает стабильное обновление Android 11

Смартфоны компании Motorola начали получать обновление операционной системы Android 11. Очередной моделью получившую новое обновление стал телефон Motorola One Hyper. Напомним, что устройство было выпущен в январе 2020 года с Android 10. Обновление имеет версию прошивки RPF31.Q1-21-20 и доступно в Бразилии. Будет ли выпущено обновление для других регионов, пока неизвестно. Помимо обновление Android 11, смартфон получит патч безопасности от марта 2021 года.

Новое обновление принесет в Motorola One Hyper стандартные функции ОС Android 11, а также улучшенную анимацию, новые функции Moto Gametime, Moto Audio и многое другое.
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