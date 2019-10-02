Motorola One Macro с тройной камерой

Если верить слухам социальных сетей , то главной особенностью смартфона Motorola One Macro будет его тройная камера на 13 МП + 2 МП + 2 МП с LED вспышкой и лазерным автофокусом.

Также смартфон оснастят сканером отпечатков пальцев на задней стороне и широкоформатным дисплеем диагональю 5.7 дюймов с каплевидным вырезом.

Работать будет смартфон на процессоре MediaTek Helio P60 или P70 c 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ПЗУ.

Motorola One Macro оснастят аккумулятором ёмкостью на 4000 мАч. Добавили также NFC- модуль для бесконтактных платежей.

Цена смартфона составит 240 долларов.