Motorola One Macro с уникальной камерой

2019-10-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Motorola One Macro; [96]
Смартфон Motorola One Macro, из названия которого уже можно понять о его основном преимуществе, поступил в продажу и стоит всего 140 долларов. Это довольно дешево на самом деле, ведь у устройства неплохая начинка, достаточно производительный процессор, а также есть продвинутая система камер. Смартфон умеет снимать в макро, что является интересной особенностью, но стоит понимать, что это игрушка на пару дней и не более. Никто не снимает такие кадры на смартфон, уж тем более никто не занимается этим на профессиональном уровне без фотоаппарата со специальным объективом. Так что Motorola One Macro является очень интересным и необычным решением, но это скорее бонус, а не основное преимущество устройства перед конкурентами.


Комментарии и отзывы Motorola One Macro
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