Motorola One Vision-смартфон на чипсете Exynos

Motorola похоже скоро выпустит новый смартфон Motorola One Vision. Это название будет отражать тот факт, что смартфон работает под управлением ОС Android версии Android One. Это означает гарантированные обновления системы безопасности в течение трех лет и двух лет регулярных обновлений ПО. И еще по слухам, это устройство получит Exynos-чипсет от Samsung и экран без рамки с отверстием для камеры.

По словам разработчиков XDA, у Moto One Vision будет 6,2-дюймовый экран без полей с разрешением 2520 x 1080 пикселей и с отверстием для фронтальной камеры слева. Сзади будет две камеры, основная камера получит 48 мегапикселей, но максимальный размер кадра 12-мегапиксель для лучшей детализации и шумовых характеристик.

С точки зрения аппаратного обеспечения, устройство будет основано на чипсете Samsung Exynos 9610. Этот чип имеет четыре ядра Cortex A73 с частотой 2,3 ГГц и четыре ядра A53 с частотой 1,6 ГГц, к которым подключен процессор Mali-G72. Это тот же процессор, что и в Samsung Galaxy A50. Оперативной памяти может быть на борту 3 ГБ или 4 ГБ, а встроенной памяти 32, 64 или 128 ГБ. Смартфон также будет комплектоваться аккумулятором емкостью 3500 мАч.