Motorola One Zoom с 10-кратным гибридным зумом поступил в продажу за $ 450

Motorola представила свое самое амбициозное устройство - Motorola One Zoom. Присвоение уникального имени обеспечивает впечатляющая система зума, расположенная сзади.

Motorola использует 8 МП сенсор в сочетании с оптической стабилизацией изображения (OIS) и телеобъектив для получения четких снимков с 3-кратным увеличением. Смартфон также предлагает функцию 10-кратного гибридного увеличения, которая объединяет 3-кратное оптическое увеличение с данными с трех оставшихся камер для достижения более высокого качества фотографии при таком уровне масштабирования.

Новинка может похвастаться 48 МП основной камерой с поддержкой OIS и диафрагмой f / 1.7. При этом используется 4-в-1 пиксель технологии биннинга для создания превосходного 12 МП кадра. Сопровождает это 5 МП датчик глубины и 16 МП ультра-широкоугольный объектив, который предлагает поле зрения 117º. Завершение настройки камеры - это режим ночного видения Motorola, который улучшает фотосъемку при слабом освещении и специальный режим портрета.

One Zoom оснащена 6,4-дюймовый дисплеем Full-HD + OLED Max Vision (19: 9) с подоконным сканером отпечатков пальцев и 25 МП селфи-камерой. Внутри Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ расширяемой внутренней памяти в дополнение к большой 4000 мАч батарее, которая поддерживает быструю зарядку 15 Вт. Другие функции включают в себя порт USB-C, динамик в верхней части телефона, разъем для наушников 3,5 мм, возможность подключения 4G LTE и поддержку двух SIM-карт. Цены стартуют от $ 449,99.