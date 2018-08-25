Motorola One и его характеристики

Экран девайса имеет вырез в верхней части, куда поместили сдвоенную селфи-камеру на 8 МП. Смартфон Motorola One весит 162 грамма, его размеры – 149,9 х 72,2 х 7,9 мм. Батарея модели имеет емкость 3 000 мАч. Корпус предлагается на выбор из трех вариантов: черный, золотой или серебристый.Корпус гаджета представляет собой стеклянные панели, скрепленные между собой металлической рамкой. На задней стороне смартфона находится главная камера, два оптических модуля которой расположены по вертикали. Разрешение сенсоров 13 МП. На тыльной панели также виден логотип Motorola, под которым может скрываться дактилоскопический сканер. Основой аппаратной схемы служит мобильный чипсет Snapdragon 625. Арсенал памяти состоит из 4 ГБ «оперативки» и флэш-накопителя, объем которого может составлять 32 ГБ, 64 ГБ либо 128 ГБ. Разумеется, при помощи microSD-карты владелец может увеличить объем хранилища для личных данных.О стоимости смартфона пока неизвестно.